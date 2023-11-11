İstanbul'da yeni bir kültür mekanı: Vlahsaray

Vlahsaray Panagia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, İstanbul'un tarihi semti Fener'deki kilisesinin altında kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak salonunu açtı.

Bugün Anamed'in öncülüğünde hazırlanan Haneden Hanedan: Fenerli Beyler projesinin ilk söyleşisi Vlahsaray'da gerçekleşti. 2024 yılının Haziran ayında sempozyumları başlayacak projenin 2025 yılında sergisi açılacak.

Söyleşiyi ev sahipliği yapan Vlahsaray Panagia Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Yorgo Nanis, açılış konuşmasında "İstanbul’un kadim toplumları arasında olan biz Rumların bir dönem demografik olarak çoğunluk gösterdiği Fener semtinde buluştuk yeniden. ANAMED’in öncülüğünde “Haneden

Hanedana” başlıklı söyleşiyle eski Fanaryot/Fanaryotisaların hayatlarına bir bakış atma imkanımız olacak. Bugünkü söyleşiye bahis olan Fenerlilerin meskenlerine, Namık Günay Erkal ve Haris Rigas’ın anlatılarıyla tanık olacağız. Az önce de söylediğim gibi vakfımızın ilk etkinliğiyle de bizler bulunduğumuz bu salonun açılışını yapmış olduk. Ümit ediyoruz ki bu salon daha nice söyleşilere ve etkinliklere ev sahipliği yapacaktır" dedi.

Moderatörlüğünü Vlahsaray Panagia Kilisesi Vakfı Başkanı Laki Vingas'ın yaptığı söyleşi de Koç Üniversitesi görevlisi Haris Rigas ve Mimarlık tarihçisi Namık Günay Erkal, Fenerli aristokratların meskenlerine ve Osmanlı etkilerine dair bilgiler verdi.

Etkinliğe İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Romanya Başkonsolosluğu da katıldı.