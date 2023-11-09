Picasso'nun tablosu rekor fiyata satıldı

İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait “Femme à la montre” adlı eser açık artırmada satışa çıktı. Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan tablo 139 milyon dolara alıcı buldu.

Sanatçının tablosu, bir açık artımada satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu. 1932 tarihli yağlı boya, müzayede evi tarafından "bir başyapıt" olarak nitelendirilmişti.

Tabloda Picasso'nun "ilham perisi" Marie-Thérèse Walter'ı tasvir ediliyor. Picasso ile Walter 1927 yılında tanıştı. Picasso, ilk eşi Olga Khokhlova ile evliyken Walter 17 yaşındaydı. Walter'ın, sanatçının birçok eserine ilham olduğu biliniyor.

Tablo, mart ayında hayatını kaybeden Fisher Landau'nun koleksiyonunda bulunuyordu.