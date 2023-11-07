Haluk Bilginer’in yeni dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı "The Turkish Detective" ismindeki dizi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın platformu Paramount+ ile yayın hayatına girecek.

Haluk Bilginer’in yeni dizisi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

ABD dizisi "The Turkish Detective" bu ay yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünü Haluk Bilginer canlandıracak.

Yazar Barbara Nadel'ın 24 kitaptan oluşan serisinden uyarlanan dizinin senaristliğini Ben Schiffer, yönetmenliğini ise Niels Arden Oplev üstlendi.

Geçtiğimiz sene Paramount+ platformunun imzasıyla resmî olarak duyurulan The Turkish Detective dizisi, Türkiye'de Turkcell TV+ platformu üzerinden gösterime girecek.

Turkcell TV+'ın yaptığı bir paylaşımda dizinin kasım ayında seyircilerle buluşacağı görüldü.

Paramount+'ın orijinal içerik sorumlusu olan Nicole Clemens diziyle alakalı “Dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinin birinde geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi” dedi.

Etiketler
Haluk Bilginer
İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor... İlk hasat sonrasında üretenlerin cebi para doluyor! Üstelik hızla üreticisi artıyor...
Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor Canan Karatay onaylı çorba! Kelle paça çorbasının yerine de geçiyor
Monet'in tablosu rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor Monet'in tablosu rekor fiyata açık artırmaya çıkıyor
İlber Ortaylı: Türkiye’de Harf Devrimi, bir medeniyet değişimi değildir, hatta bir kültür devrimi de değildir İlber Ortalı: Türkiye’de Harf Devrimi bir kültür devrimi de değildir
ÇOK OKUNANLAR
2024 yılının en şanslı burçları belli oldu: Para ve kariyer onların olacak 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler Son ankette ilçe belediye başkanlarına büyük sürpriz: İşte en başarılı bulunan isimler
SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat: Maaş ödeme günleri değişti
Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 5 bölgeye uyarı: Şiddetli ve kuvvetli geliyor!
'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı 'Mistik Mustafa' her şeyi itiraf etti: Dilan Polat'tan 'mesajları sil' talimatı