İstanbul’da Japon Rüzgarı: Dünyaca Ünlü Babymetal İlk Kez Türkiye’de

Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Japon metal grubu Babymetal, dünya turnesi kapsamında İstanbul'da ilk kez konser vererek Türk müzikseverlerle buluştu. Hayranlarına Türkçe seslenen grup İstanbul'u salladı.

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İstanbul’da Japon Rüzgarı: Dünyaca Ünlü Babymetal İlk Kez Türkiye’de
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Heavy metal ile J-pop tınılarını birleştirerek müzik dünyasında yeni bir akım başlatan Babymetal, İstanbul'daki ilk konserinde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. DJ performansıyla başlayan etkinlikte farklı yaş gruplarından çok sayıda müziksever bir araya gelirken, konsere cosplay kostümleriyle katılanlar dikkati çekti.

İSTANBUL'A TÜRKÇE SÜRPRİZ

Sahne adı Su-Metal olan grup vokalisti Suzuka Nakamoto, hayranlarına Türkçe seslenerek "Merhaba İstanbul, nasılsın?" dedi.

İstanbul’da Japon Rüzgarı: Dünyaca Ünlü Babymetal İlk Kez Türkiye’de - Resim : 1

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise "Gimme Chocolate!!", "KxAxWxAxIxI", "Song 3" ve "Ratatata" gibi grubun sevilen şarkıları seslendirildi. Performans boyunca izleyiciler sık sık tempo tutarken, konser sonunda Babymetal hayranlarını selamlayarak sahneden ayrıldı.

İstanbul’da Japon Rüzgarı: Dünyaca Ünlü Babymetal İlk Kez Türkiye’de - Resim : 2

'KAWAII METAL' AKIMININ ÖNCÜLERİ

Japonya'da 2010'da kurulan Babymetal, heavy metal ile J-pop ögelerini harmanlayarak oluşturduğu "kawaii metal" tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Grup, 2014'te yayımladığı "Gimme Chocolate!!" ile uluslararası çıkışını yakalarken, Download Festival, Glastonbury ve Summer Sonic gibi festivallerde de sahne aldı. Londra'daki Wembley Arena'da 2016'da ana grup olarak konser veren ilk Japon metal grubu olarak da kayıtlara geçti.

Grubun ana vokalliğini Suzuka Nakamoto üstlenirken, performans kadrosunda Moa Kikuchi ile Momoko Okazaki yer alıyor.

Kaynak: AA

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