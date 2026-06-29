Anadolu Tarihi Yeniden Yazılıyor! Japon Arkeolog Kırıkkale'de Gizemli Hitit Şehrini Buldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2009 yılından bu yana Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde titizlikle yürütülen Büklükale kazıları, ezber bozmaya devam ediyor. Kızılırmak’ın en stratejik geçiş güzergahında yer alan ve "Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olmak üzere iki devasa arkeolojik alandan oluşan Büklükale, adeta bir zaman tüneli gibi insanlık tarihinin katmanlarını gün yüzüne çıkarıyor.

8 BÜYÜK MEDENİYET TEK BİR MERKEZDE

İnsanlık tarihinin izini süren Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığındaki kazılarda, Büklükale'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı değerlendiriliyor. Bölgede Osmanlı, Helenistik dönem, Büyük İskender dönemi, Demir Çağı, Ahameniş Persleri, Lidyalılar, Kimmerler ve Hititlere ait izler bulunuyor.

HİTİT KRALININ GİZLİ MEKTUBU VE MÜHÜRLERİ

Büklükale'nin Hitit tarihi açısından önemli bir yerleşim alanı olduğunu söyleyen Kazı Başkanı Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, önceki yıllarda yapılan kazılarda Hitit kralı ya da kraliçesine ait olduğu değerlendirilen 3 mühür baskısının ortaya çıkarıldığını belirtti, "Bu mühür baskıları, Büklükale'nin Hitit başkenti ya da Hitit kralı ile doğrudan bağlantısı olan bir şehir olabileceğini gösteriyor" dedi.

Büklükale'de daha önce bulunan tabletlerin de bölgenin önemini artırdığını ifade eden Matsumura, tabletlerden birinin büyük ihtimalle Hitit kralına gönderilmiş bir mektup olduğunu söyledi.

Matsumura, "Bu buluntu, Hitit kralının Büklükale ile doğrudan temas kurduğunu gösteriyor. Hatta kısa süreli de olsa burada bulunmuş olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Büklükale, Hitit tarihi açısından çok önemli bir şehir olabilir" diye konuştu.

ARZAVA PRENSESİ VE KARANLIK DUA

Kazılarda Batı Anadolu'da önemli bir güç olan Arzava ile bağlantılı buluntulara da ulaşıldığını anlatan Matsumura, bir tablette Arzava Kralı Tarhundaradu'nun ismine rastlandığını belirtti.

Matsumura, "Tarhundaradu'nun Mısır ile mektuplaştığını ve kızını Mısır Firavunu ile evlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Arzava, o dönemde Hititlerin düşmanıydı. Bu nedenle burada onlara karşı bir dua ya da ritüel amacıyla tablet hazırlanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

KİMMERLERİN ANADOLU'DAKİ İLK GERÇEK EVİ Mİ?

Büklükale'de Kimmerlere ait olduğu düşünülen izlerin de önemli olduğunu vurgulayan Matsumura, Kimmerlerin Anadolu'ya göç ettiğinin bilindiğini ancak nerede yaşadıkları ve şehirlerinin nerede bulunduğu konusunda bugüne kadar net bilgilere ulaşılamadığını söyledi.

Matsumura, "Daha önce Kimmerlere ait bazı eserler bulunmuştu. Ancak burada, sur duvarıyla aynı döneme ait mimari taban üzerinde Kimmerlere ait olduğunu düşündüğümüz malzemeler de tespit edildi. Bu buluntular, Kimmerlerin Anadolu'daki tarihini anlamamız açısından önemli" dedi.

Büklükale'deki çalışmaların ilerleyen yıllarda Anadolu tarihine yeni bilgiler kazandırabileceğini dile getiren Matsumura, kazı alanının farklı dönemlere ait izler taşıdığını belirtti.

Kaynak: İHA