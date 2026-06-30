Virginia Woolf Sergisi İstanbul'da Kapılarını Açtı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünya edebiyatının ikonik ismi Virginia Woolf'un büyüleyici dünyasını çağdaş sanatla harmanlayan 'Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar' sergisine ev sahipliği yapıyor. Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, yazarın edebi mirasını ses, hafıza ve mekan kavramları üzerinden yeniden yorumluyor.

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Virginia Woolf Sergisi İstanbul'da Kapılarını Açtı
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, yazar Virginia Woolf'un dünyasını çağdaş sanatla buluşturan "Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar" (Echoes Across Shores) sergisine ev sahipliği yapıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 35. Uluslararası Virginia Woolf Konferansı kapsamında hazırlanan sergi, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

'VIRGINIA WOOLF VE SES' TEMASI

Bu yıl "Virginia Woolf ve ses" teması etrafında şekillenen sergi, ünlü yazarın eserlerinde sıkça yer alan ses, sessizlik, hafıza, mekan ve duyusal deneyim kavramlarını çağdaş sanat ile yeniden yorumluyor.

Virginia Woolf Sergisi İstanbul'da Kapılarını Açtı - Resim : 1

Küratörlüğünü Demet Karabulut Dede, Levent Tökün ve Derya Sayın'ın üstlendiği sergide yerli ve yabancı 13 sanatçı yer alıyor. Sergide Ayşe Orhon, Bengisu Bayrak, Eda Çekil, Gülsün Orhon, Hasan Nazif Yılmaz, İrem Güngez, Mesrure Melis Bilgin Koen, Naz Işıksoy, Özlem İşbilir, Paola Giorgi, Rebecca Wood, Sinan Aruser ve Zeynep Abacı'nın eserleri görülebilecek.

Virginia Woolf Sergisi İstanbul'da Kapılarını Açtı - Resim : 2

SON GÜN 24 TEMMUZ

Yazarın eserlerini İstanbul'un kültürel ve duyusal atmosferi ile birleştiren sergi, 24 Temmuz'a kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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