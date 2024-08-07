İnşaat Kazısında Bulunanlar Herkesi Şaşırttı! Tam 2 Bin Yıllık...

Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu.

Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor. Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı. Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA