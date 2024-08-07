Vizyondan Kaldırılmıştı: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' İçin Mahkeme Kararını Verdi

Anadolu rock'ın kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye uyarlayan “Cem Karaca'nın Gözyaşları” filmiyle ilgili mahkemeden karar çıktı. Sanatçının eşi İlkim Karaca'nın talebi üzerine vizyondan kaldırılan filmin seyirciyle yeniden buluşmasına izin verildi.

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Vizyondan Kaldırılmıştı: 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' İçin Mahkeme Kararını Verdi

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde efsanevi sanatçıyı İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya ve Melisa Döngel'in de rol aldığı film 26 Ocak'ta vizyona girdi.

MAHKEME KARARI KISMEN KALDIRDI

Filmin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara kararda, İlkim Karaca'nın 3,5 milyon teminat yatırması halinde filmin gösteriminin durdurulmasına karar verildi. İklim Karaca'nın teminatı yatırması üzerine film vizyondan kalktı. Film üç haftada 219 bin 331 seyirciye ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Karaca'nın dördüncü eşi İlkim Karaca'nın açtığı dava nedeniyle gösterimden kaldırılan film için yerel mahkemenin kararını kısmen kaldırarak seyirciyle buluşmasına izin verdi.

'CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI' FİLMİ

Müzik dehası Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde Cem Karaca’yı İsmail Hacıoğlu canlandırıyor. Yüksel Aksu’nun yönettiği, müzik direktörlüğünü Cem Öğet’in üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi, sanatçının hayatını, kariyerinin başlangıcından itibaren yaşadığı iz bırakan anları, kişisel dünyasına ve sanatına damgasını vuran dönemleri beyazperdeye taşıyor.

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