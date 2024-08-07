Banksy'den 24 Saat İçinde İkinci Eser

Dünyanın farklı bölgelerinde duvarlara kendine has resimler çizmesiyle tanınan gizemli sokak sanatçısı Banksy, 24 saat içinde ikinci kez bir eseriyle ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Banksy'den 24 Saat İçinde İkinci Eser

Gizemli sokak sanatcısı Banksy, 24 saat içinde ikinci kez hayvan eserini tanıttı. Eserde, kapalı pencerelerden birbirlerine doğru uzanan iki fil yer alıyor.

Sanatçı, Salı günü Instagram'da yaptığı paylaşımda son eserini doğruladı ve duvar resmini Londra'nın güneybatısındaki Chelsea'de bir evin yan tarafına çizdi .

Sanatçı aynı gün, Londra'da bir duvarın tepesine tüneyen bir keçinin yer aldığı eserini tanıtmıştı.

Banksy'den 24 Saat İçinde İkinci Eser - Resim : 1

Banksy'nin sosyal medya paylaşımlarına herhangi bir yorum yapmaması, insanların neslinin tükenme tehlikesinden mahremiyet eksikliğine kadar olası semboller üzerine teoriler üretmesine yol açtı.

Son Güncelleme:
Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı Muğla'daki en güzel ilçe... Akın akın İstanbul'dan göç almaya başladı
Placebo'dan İstanbul Konserinde 'Filistin'e Özgürlük' Mesajı Placebo'dan 'Filistin'e Özgürlük' Mesajı
Tarihi Kilisede Caz Keyfi Tarihi Kilisede Caz Keyfi
Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Meteoroloji'den Çifte Alarm! İkisi Birden Geliyor Meteoroloji'den Çifte Alarm!
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama: ‘Bir Sene Boyunca…’ Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama
Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...