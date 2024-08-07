Tarihi Kilisede Caz Keyfi

Nevşehir Belediyesi tarafından 18 Ağustos Pazar akşamı tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde Caz Konseri düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde Meryem Ana Kilisesi’nde Caz Konseri gerçekleştirilecek. Eylül Soylu’nun sahne alacağı konser saat 20.15’de başlayacak. Konsere dileyen tüm müzikseverler ücretsiz olarak katılabilecek.

Kaynak: İHA