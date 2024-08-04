100 Yıllık Tarım Aletleriyle Hasat

Bayburt'ta düzenlenen Harman Festivali'nde, yöreye özgü ve yaklaşık 100 yıllık olan eski tarım aletleriyle hasat gerçekleştirildi.

100 Yıllık Tarım Aletleriyle Hasat

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi tarafından düzenlenen etkinlikte, kentin kültürü, sosyal yaşamı ve güzellikleri ziyaretçilere sunuldu.

Müze yakınındaki buğday tarlasında düzenlenen festivalde, yaklaşık 100 yıl önceki tarım aletleri kullanılarak türküler eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.

'DÜNYADA BÖYLE BİR ETKİNLİK YAPILMIYOR'

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, Anadolu'nun güzelliklerini hem ülkeye hem de dünyaya tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Paylaşma, birlikte çalışma, eğlenme, yardımlaşma ve düşenin elinden tutma gibi duyguları gündemde tutarak gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirten Yavuz, "Yeni kuşakların öğrenmelerini sağlamak için 50 ila 100 yıl önceki koşullarda yapılan bir harman festivali organize ediyoruz. Bu günümüzde kültür ve deneyim turizmi dediğimiz yapının en özgün örneği. Zannediyorum Türkiye ve dünyada bu haliyle böyle bir etkinlik yapılmıyor" dedi.

Yavuz, bu anlamda müzecilik anlayışına da yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını vurgulayarak, "Yani ziyaretçilere deneyimleme fırsatı tanıyoruz ve bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Kültür turizminin yayılmasını, tanınmasını, türkülerimizi, ezgilerimizi muhabbetimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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