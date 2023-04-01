İBB'nin Poliektus kazılarında yeni heykel bulundu

İBB'nin Aziz Polieuktos Kilisesi alanında başlatılan kazılarda toprak altından heykeller çıkarıldı. Haberi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat duyurdu.

Son Güncelleme:
İBB'nin Poliektus kazılarında yeni heykel bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de bulunan binasının karşısında yer alan, 500 yıllık Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında yürüttüğü kazıda toprak altından tarihi heykel kalıntısı çıktı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan eserin haberini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından duyurdu. 

Yeni bulunan heykel kalıntısının fotoğrafını paylaşan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık. İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor."

Son Güncelleme:
Leyla ile Mecnun izleyicilerine kötü haber: Burak Aksak paylaştı... Leyla ile Mecnun izleyicilerine kötü haber: Burak Aksak paylaştı...
Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti Ezgi Mola'ya dehşeti yaşatmıştı. Mahkemedeki savunması pes dedirtti
129 yıl sonra ne değişti? 1894 depremi ve Abdülhamid’in "tanıdık" tedbirleri 1894 depremi ve Abdülhamid’in "tanıdık" tedbirleri
Çıtır çıtır kadayıf tatlısının püf noktası! Asla dağılmıyor Çıtır çıtır kadayıf tatlısının püf noktası! Asla dağılmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak' Fitch'ten dikkat çeken değerlendirme: 'Seçimden sonra dolar böyle olacak'
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak