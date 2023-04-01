İBB'nin Poliektus kazılarında yeni heykel bulundu
İBB'nin Aziz Polieuktos Kilisesi alanında başlatılan kazılarda toprak altından heykeller çıkarıldı. Haberi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de bulunan binasının karşısında yer alan, 500 yıllık Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında yürüttüğü kazıda toprak altından tarihi heykel kalıntısı çıktı.
İBB Kültür Daire Başkanlığı ve İBB Miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan eserin haberini İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeni bulunan heykel kalıntısının fotoğrafını paylaşan Polat, şu ifadeleri kullandı:
"Bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık. İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor."
Günün en heyecan verici haberi;— Mahir Polat (@mhrpolat) March 31, 2023
Bu heykeli İstanbul’un göbeğinde, İBB Saraçhane ana binasının karşısında Polieuktos kazısında toprak altından çıkardık.
İstanbul’un toprağından tarih fışkırıyor. İBB Miras İstanbul’un tarihini ayağa kaldırmaya devam ediyor☀️ pic.twitter.com/C1dzTsgr6E