GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu

Rockstar Games, merakla beklenen GTA VI'nın fragmanını yayınladı.

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GTA VI'dan ilk fragman geldi! Çıkış yılı belli oldu

Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto 6’nın (GTA 6) ilk fragmanını yayınladı.

12 yıllık aranın ardından oyunseverlerin karşısına çıkacak olan GTA 6 için 2025 yılı işaret edildi.

Görüntülerin Türkiye saati ile 17.00’de yayınlanması beklenirken, oyun içinden sızdırılan görüntüler, fragmanın yayınlanma saatini erkene çekti.

Tanıtımda Lucia isimli bir karakter yer alırken görüntülerden oyunun Vice City'de geçtiği görülüyor.

Oyunun ilk olarak PlayStation ve Xbox konsollara çıkacağı iddia edilirken, PC kullanıcılarının ise 1 yıl beklemesi gerekecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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