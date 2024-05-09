Gazapizm'den 4 yıl aradan sonra yeni albüm

Gazapizm, 5. stüdyo albümü olan 'Dönmek İçin Eve'yi bugün itibariyle piyasaya sürdü.

Gazapizm'den 4 yıl aradan sonra yeni albüm

Rapçi Gazapizm, 4 yıl aranın ardından çıkardığı 5. stüdyo albümü olan "Dönmek İçin Eve"yi sanatçı arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı.

Yeni albümünde 14 yaşında çıktığı eve 35 yaşında dönerken yüzleştiği hikayesini anlatan Gazapizm'in partisine Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Hivda Zizan Alp, Güneş, Eylül Ersöz, Korhan Futacı ve Emir Yargın katıldı.

Düzenlenen partide, albüm dinletisinin yanı sıra Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir çalışma ile albümdeki her şarkının yer aldığı uzun metraj filmin teaserı ve filmden özel kesitler de ilk kez katılımcılarla paylaşıldı.

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