'Friends' Oyuncusu Teri Garr Hayatını Kaybetti

Tootsie filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında 1982 yılında Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncu Teari Garr, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi menajeri duyurdu. Garr'ın onlarca yıldır MS (multipl skleroz) hastalığıyla mücadele ettiğini duyuran menajeri Heidi Schaeffer, "Maalesef mücadelesini kaybetti" dedi. Komedi oyunculuğuyla öne çıkan Garr aynı zamanda şarkıcıydı.

Genç Frankenstein, Üçüncü Türden Yaklaşımlar gibi filmlerde de rol alan oyuncuya MS teşhisi 2002 yılında konulmuştu. Oyuncu aynı zamanda MS konusunda farkındalığın ateşli bir savunucusuydu. 2006 yılında anevrizma geçirmişti.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz yani MS hastalığı merkezi sinir sisteminin kronik bir otoimmün inflamatuar hastalığı olarak biliniyor. Belirtileri kas güçsüzlüğü ve bulanık görme. Hastalık kadınları erkeklerden yaklaşık iki kat daha fazla etkiliyor. Genellikle 20 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda sık görülüyor.

SİNEMAYA İLK ÇIKIŞI

Teri Garr, sinemaya 1963 yılında A Swingin' Affair filminde figüran olarak başladı. 1970'lerden itibaren televizyon dizi ve filmlerine rol aldı.

1974'te Francis Ford Coppola'nın gerilim filmi The Conversation'da yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Daha sonra Mel Brooks'un korku komedisi Young Frankenstein'da Dr. Frederick Frankenstein'ın asistanı Inga'yı canlandırdı. Bu film onu başarıya ulaştırdı.

Peşinden Steven Spielberg'in Üçüncü Türden Yakınlaşmalar filminde oynadı. Friends dizisinde Phoebe'nin annesi Phoebe Abbot rolünü üstlendi.

Ohio doğumlu olan oyuncu sonradan Los Angeles'a taşınmış ve North Hollywood Lisesi'ni bitirmişti. Oyunculuk eğitimini ise Cal State Northridge'de aldı. Sinemadaki en büyük başarısı Tootsie'de 1982'de Dustin Hoffmann'la oynaması oldu. Rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilse de kazanamadı. Oynadığı diğer filmler arasında Mr. Mom, After Hours, Mom and Dad Save The World sayılabilir.