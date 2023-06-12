Dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan son yolculuğuna uğurlandı

Dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Suna Kan, son yolculuğuna uğurlandı. Kan için önce CSO'da tören düzenlendi. Kocatepe Camii'ndeki törene ise Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok siyasetçiler katıldı.

Son Güncelleme:
>

Ankara'da dün 87 yaşında hayatını kaybeden devlet sanatçısı, dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Suna Kan için ilk olarak uzun yıllar sahneye çıktığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Tarihi Salon'da tören düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, törende yaptığı konuşmada Kan'ın saygın sanat yaşamına sayısız başarılar sığdırdığını, sanat evreninin en parlak yıldızlarından biri olarak müziğe gönül vermiş birçok gencin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini söyledi.

Törene Kan'ın oğlu Ömer Üstel, şef Rengim Gökmen, keman sanatçısı Cihat Aşkın, çok sayıda sanatçı ve sevenleri katıldı.

Daha sonra Kan'ın cenazesi Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve sanatçılar katıldı.

Kılıçdaroğlu, Kan'ın oğlu Ömer Üstel'e başsağlığı dileyerek kendisiyle bir süre sohbet etti. Ünlü keman virtüözü Suna Kan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Suna Kan
Son Güncelleme:
Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor Süreniz sadece 8 saniye! Görseldeki çitayı bulan sivri zekasını ispatlıyor
Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız... Zenginliğe ve paraya düşkün 2 burç : Onlarla yola çıkmak imkansız...
Oyunseverlerin merakla beklediği Starfield'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu! Oyunseverlerin merakla beklediği Starfield'ın Türkiye fiyatı belli oldu!
Savcı Doğan Öz, katledilişinin 45. yılında şiir kitabıyla anılıyor Savcı Doğan Öz, katledilişinin 45. yılında şiir kitabıyla anılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Birçok kişi bilmiyor: Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı Uzmanı, en çok kâr getiren altını açıkladı
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil' diyerek yeni tahmini duyurdular Altın ve dolar yatırımcıları dikkat: 'Mantıklı değil'
İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat İslam Memiş dolar için iki tarih verdi: Aman dikkat
İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem" İbrahim Tatlıses'ten aylar sonra yangın paylaşımı: "5 kuruş vermem"
’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi: Nikah şahidi bakın kim oldu ’Gelinim Olur Musun?’ ile ünlenen Caner Toygar evlendi