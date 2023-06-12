Oyunseverlerin merakla beklediği Starfield'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Starfield için çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

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Oyunseverlerin merakla beklediği Starfield'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Oyunseverlerin heyecanla beklediği uzay macerası Starfield için Bethesda 45 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.

Oyun hakkında detayların ortaya çıkığı Xbox Games Showcase’de heyecanlandıran duyurular da yapılmış oldu.

Oyunda, oyunseverlerin keşfedebileceği binin üzerinde gezegen yer alacak. New Atlantis’in yer alacağı oyun sanat, görev ve yapılar açısından dikkate değer noktalara sahip olacak ve NPC açısından da zengin olacak. 

Yerçekimi dinamiklerinin her gezegende farklı olacağı oyunda ayrıca uzay gemisi de satın alınabilecek.

FİYATI BELLİ OLDU

Oyun 6 Eylül 2023’te PC başta olmak üzere Xbox Series S ve Series X için yayınlanacak. Game Pass abonesiyseniz de oyun için ekstra ödeme yapmanıza gerek kalmayacak. 

Xbox için oyunun 1.150 TL olduğu, PC içinse 899 TL olduğu açıklandı. Ancak premium edition isterseniz PC’de 1.299 TL, Xbox için 1.600 TL fiyatı gözden çıkartmak gerekiyor.

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