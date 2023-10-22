Cem Yılmaz'dan 'Yaratılan' yorumu: 'Kalite'
Cem Yılmaz, Çağan Irmak'ın Netflix'te yayınlanan dizisi 'Yaratılan'la ilgili sosyal medyada 'kalite' mesajını paylaştı.
Yönetmen Çağan Irmak'ın 'Frankenstein’dan esinlenerek hayata geçirdiği dizisi 'Yaratılan', Netflix’te izleyicilerle buluştu. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından diziyle ilgili 'kalite' yorumunu yaptı.
Instagram hesabından story paylaşan Cem Yılmaz, yönetmen Çağan Irmak'ı da etiketleyerek 'kalite' diye yazdı.
Dizide Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül, Şennur Nogaylar ve Burcu Söyler rol alıyor.
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