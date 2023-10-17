Çiğdem Mater, Kutsal Motor'a 'Sinemada Hapishane'yi yazdı

Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezası onanan Çiğdem Mater, Kutsal Motor’un Youtube kanalı için bir içerik hazırladı.

Çiğdem Mater, Kutsal Motor'a 'Sinemada Hapishane'yi yazdı

Gezi Parkı Davası'nda Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasının yanı sıra Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'le birlikte haklarında verilen 18 yıl hapis cezası onanan Çiğdem Mater, sinema üzerine içerik üreten 'Kutsal Motor' YouTube kanalı için bir metin hazırladı. Mater'in metnine, Türkiye ve dünya sinemasından hapishane sahneleri eşlik ederken, metni Ece Dizdar seslendirdi.

Gizem Bayıksel'in kurguladığı videonun müziklerini ise Kaan Karsan hazırladı.

Kutsal Motor ekibi, videoyu şu ifadelerle duyurdu:

"Yapımcı Çiğdem Mater, hayata geçirmediği bir belgesel fikrinden dolayı ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçuyla yargılandığı Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası aldı.

Kendisinden bu program için bir şeyler yazmasını istediğimizde önceki programları izlememişti ve maalesef izleme imkanı da yoktu. Ve yaşadıkları üzerinden sinemada hapishaneleri yazısı bir süre sonra bize ulaştı.

Not: Çiğdem Mater, bu videonun metnini Yargıtay tarafından cezası onanmadan önce kaleme almıştı."

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