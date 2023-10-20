Belçika'da Barış Manço'nun anıtı dikilecek

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun Belçika'da anıtı dikilecek.

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Belçika'da Barış Manço'nun anıtı dikilecek

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'nun Belçika'ya anıtı dikilecek.

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının anıtının Belçika'nın Liege şehrine dikileceğini duyurdu.

Usta sanatçının oğulları Doğukan Manço ile Batıkan Manço Belçika'ya giderek yetkililerle görüştü.

Doğukan Manço, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Belçika'da Liege Belediye Başkanı (Willy Demeyer) ve Belçika Maliye Bakanlığı ile masaya oturduk. Barış Manço anısına ülke genelinde yapılacak etkinlik ve onun ismini yaşatacak anıt ve çalışmalar için aldığımız davetin detaylarını size ilerleyen zamanda aktaracağım" ifadelerini kullandı.

Belçika'da Barış Manço'nun anıtı dikilecek - Resim : 1

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