Cem Karaca'nın hayatını konu alan filmin başrolü belli oldu

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Karaca'nın hayat hikâyesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin başrol oyuncusu belli oldu.

Sina Koloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsmail Hacıoğlu ile anlaşma sağlandığı ve ağustos ayında sete çıkacaklarını söyledi.

Filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Film Ocak 2024 itibarıyla vizyona girmesi bekleniyor.