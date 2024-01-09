Biletler hemen tükenmişti: Scorpions'tan ikinci konser kararı

Müzik grubu Scorpions, 23 Mayıs'ta Türkiye'de vereceği konser biletlerinin hızla tükenmesinin ardından 25 Mayıs'ta ikinci bir konser verme kararı aldı.

Biletler hemen tükenmişti: Scorpions'tan ikinci konser kararı

8 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne almaya hazırlanan Scorpions grubunun 23 Mayıs'ta yapacağı konserin biletlerinin saatler içerisinde tükenmesinin ardından, grubun 2 gün sonra (25 Mayıs Cumartesi) ikinci bir konser vereceği belirtildi.

Alman rock grubu Scopions, 23 Mayıs 2024'te İstanbul'da vereceği konser biletlerinin saatler içerisinde tükenmesinin ardından grup 25 Mayıs'ta ikinci bir konser daha gerçekleştirme kararı aldı.

8 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek olan grubun 25 Mayıs'ta düzenlenecek konserinin biletleri 15 Ocak Pazartesi günü satışa sunulacak.

İkinci konsere ilişkin Küçükçiftlik Park'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Satışa çıkmasının 6. saatinde tüm biletlerin tükenmesinin ardından yoğun istek üzerine Scorpions, 25 Mayıs Cumartesi bir kez daha KüçükÇiftlik Park'ta. İkinci gün biletleri 15 Ocak Pazartesi 12.00'de satışa açılacak."

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