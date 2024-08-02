Beyaz Perdede Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta sonu ikisi yerli, 8 film sinemaseverlerle buluşacak. İşte gerilimden korkuya, aksiyondan animasyona vizyona girecek filmler...

Son Güncelleme:
Beyaz Perdede Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor

Zachary Levi, Zooey Deschanel ve Jemaine Clement'in başrollerini paylaştığı "Harold ve Mor Tebeşir" filmi, Carlos Saldanha yönetmenliğinde beyaz perdede yerini alacak.

Karikatürist Crockett Johnson'ın klasik çocuk kitabından uyarlanan film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Harold'ın, büyüyüp kendini kitap sayfalarından fiziksel dünyaya taşımasıyla başından geçenleri anlatıyor.

GEBER

Lakshya, Raghav Juyal ve Tanya Maniktala'nın oynadığı "Geber!" filmi bu hafta aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Nikhil Nagesh Bhat'ın yönettiği ABD ve Hindistan ortak yapımı film, orduda komando olarak görev yapan bir adamın, sevdiği kızın zorla başka bir adamla evlendirileceğini öğrenmesi sonrasında çıktığı yolculukta başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Beyaz Perdede Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor - Resim : 1

TUZAK

Josh Hartnett, Ariel Donoghue ve Saleka Shyamalan'ın rol aldığı M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki "Tuzak", bir baba ve genç kızının gittikleri bir pop konserinde karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde kalmalarını odağına alıyor.

BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK IN CINEMAS

Yoondong Oh ve Geun Min'in yönetmenliğini üstlendiği, müzikal film "Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas" dün izleyici ile buluştu.

Sınırlı bir süre sinemalarda gösterilecek olan film, Güney Koreli ünlü pop grubu Blackpink'in Born Pink konser turunu konu ediniyor.

BİRAZ YAĞMUR YAĞMALI

Qiu Yang yönetmenliğinde çekilen ABD, Çin, Fransa ve Singapur ortak yapımı "Biraz Yağmur Yağmalı", 40 yaşındaki bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Beyaz Perdede Bu Hafta: 8 Yeni Film Vizyona Giriyor - Resim : 2

VELHAN

Anastasiya Budakva'nın filmi "Velhan", birlikte eve çıkan üç genç kız arkadaşın kendilerine Velhan cinlerinin musallat olmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Enes Hakan Tokyay'ın devam filmi "Enasar: Sirayet-i Cin", bir grup arkadaşın eğlenceli başlayan partilerinin içinden çıkılmaz korkunç bir hal almasını konu ediniyor.

BENİM UÇAN DEV MACERAM

Peru yapımı anime film "Benim Uçan Dev Maceram", bir grup arkadaşın Nazca kültüründen efsanevi devlerin yardımıyla ailelerini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkmalarını ele alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Sinema Film
Son Güncelleme:
Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor: Doğal Antibiyotik, Hazırlanışı Çok Kolay! Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor
Ne Kadar Zekisiniz Testi: Haaland ve Olmo'nun Arasındaki Ronaldo’yu 7 Saniye İçinde Bulabilir misiniz? Haaland ve Olmo'nun Arasındaki Ronaldo’yu 7 Saniye İçinde Bulabilir misiniz?
Ünlü Oyuncudan Acı Haber! Kansere Yenik Düştü Ünlü Oyuncu Kansere Yenik Düştü
Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Yeşilçam Efsanesi Huzurevinde Hayatını Kaybetti Yeşilçam Efsanesi Huzurevinde Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi! Instagram'a Erişim Engeli Getirildi
Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı
İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal! AYM Paylaşımı Sildi, Siteye Ulaşılamıyor İletişim Başkanlığı Kararnamesine İptal
Meteoroloji 10 İli Uyardı: Kuvvetli Sağanak Vuracak Meteoroloji Uyardı, Kuvvetli Sağanak Vuracak
Erdoğan İmzaladı! 'Katliam Yasası' Resmen Yürürlüğe Girdi Erdoğan 'Katliam Yasası'nı İmzaladı