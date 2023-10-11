Atatürk filminin afişi yayınlandı

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı, merakla beklenen “Atatürk” filminin afişi yayınlandı. ATATÜRK 1. Film, 3 Kasım’da sinemalarda vizyona girecek.

Atatürk filminin afişi yayınlandı

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı, Atatürk rolünü Aras Bulut İynemli’nin, Zübeyde Hanım’ı Songül Öden, Enver Paşa’yı Sarp Akkaya, Madame Corinne’i Esra Bilgiç ve Ali Rıza Efendi’yi Mehmet Günsür’ün canlandırdığı ATATÜRK filminin sinema afişi ilk kez yayınlandı.

Türkiye ve dünyada eş zamanlı olarak vizyona girecek ve iki film olarak izleyiciyle buluşacak ATATÜRK’ün 1. Filmi 3 Kasım’da sinemalarda olacak.

Lanistar Medya adına Saner Ayar, Hakan Karamahmutoğlu ve Cengiz Çağatay’ın yapımcılığını üstlendiği filmde, Atatürk’ün Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendisinin hem de ülkesinin kaderini değiştiren olağanüstü hayatının hikâyesi anlatılıyor.

‘ATATÜRK’ün yayın takvimi şöyle:

3 Kasım 2023, ATATÜRK - 1. Film, Sinemalarda
5 Ocak 2024, ATATÜRK - 2. Film, Sinemalarda

Atatürk filminin afişi yayınlandı - Resim : 1

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