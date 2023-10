Ünlü sanatçı Haluk Akakçe hayatını kaybetti

Video enstalasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahşap panel ve kâğıt üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü sanatçı Haluk Akakçe, bu sabat evinde vefat etti.

53 yaşında hayatını kaybeden Haluk Akakçe, bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

HALUK AKAKÇE KİMDİR?

Haluk Akakçe, 4 Temmuz 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu olan Akakçe, The School of the Art Institute of Chicago’da lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Londra’daki Royal College of Art’ta da bir yıl eğitim aldı. Akakaçe girdiği her eğitim kurumundan birincilikle mezun olması ile de biliniyordu.

İlk kişisel sergisini 1997 yılında Chicago'da açtıktan sonra bir süre sanat kariyerini Londra ile New York arasında sürdürdü. ABD ve İngiltere'deki pek çok büyük müze ve galeride gerçekleştirdiği sergilerinin yanı sıra seçkin bienal ve festivallerde de yer aldı.