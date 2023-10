Edward Said'in hayatını anlatan 'Aklımdaki Diyarlar' raflarda

Ayrıntı Yayınları, vefatının 20. yılında ABD’de yaşayan bir Filistinli olarak hem “şarkiyatçılık” üzerine yaptığı eleştirilerle hem de Filistin davası için verdiği mücadeleyle tanınan bilim insanı, teorisyen ve insan hakları aktivisti Edward Said’in hayatını anlatan Timothy Brennan imzalı Aklımdaki Diyarlar’ı okurlarla buluşturdu. Said’in yaşamını, aile ilişkilerinden, etkilendiği sosyal bilimcilere kadar son derece detaylı biçimde ele alan Brennan, Aklımdaki Diyarlar’da tüm bunların Said’in eserlerine nasıl etki ettiğine de eğiliyor.

20. yüzyılın en etkili entelektüellerinden biri olan Edward Said’in eski öğrencisi ve dostu, yazar, akademisyen ve aktivist Timothy Brennan’ın kaleme aldığı Aklımdaki Diyarlar-Edward Said’in Hayatı, Ayrıntı Yayınları’nın Lacivert Dizisi’nde yerini aldı. Brennan’ın yazdığı biyografi Edward Said’in yazar, akademisyen, ünlü bir entelektüel ve siyasi aktivist olarak çeşitli kimliklerini belli bir bağlam çerçevesinde değerlendirerek Said’in yaklaşımlarını detaylı bir analiz halinde ortaya koyuyor. Edward Said’in gelişiminin ve fikirlerinin rotasını çizen kitap, okura Doğu-Batı çatışması açısından kapsamlı bir bakış açısı kazanma imkânı sunuyor.

Edward Said, “Şarkiyatçılık” teriminin dile eleştirel bir anlamda girmesiyle sonuçlanan ve onun, postkolonyal çalışmaların kurucu babası olarak görülmesine yol açan çok etkili kitabı Şarkiyatçılık ile tanınır.

Said’e göre Doğu-Batı ayrımı, asla temel ve aşılmaz bir boşluk konumunda değildi. Aslında Şarkiyatçılık’ı tam da bu iddiaya karşı çıkmak için yazmıştı. Bölünme, ona göre daha ziyade jeostratejikti. Avrupa, Doğu’ya hâkim olmak için önce ana meseleye hâkim olması gerektiğini hissetmiş ve bilgi güç olduğu için, bu hâkimiyet Şark’ın özünü, onun gerçek içsel karakterini belirleme biçimini almıştı. Bu yaklaşım, Avrupa’nın üstlendiği bir projeydi; kaynakları, küresel tasarımları ve Doğu’ya coğrafi yakınlığı vardı ve Doğu, sırf bu nedenle “öteki” olarak tasvir edilmeliydi.

Aydın Çavdar’In Türkçeleştirdiği Aklımdaki Diyarlar, raflarda ve internet satış sitelerinde.

TIMOTHY BRENNAN HAKKINDA

Timothy Brennan’ın yayımlanmış birçok eseri bulun­maktadır; bunlar arasında şunları sayabiliriz: At Home in the World: Cosmopolitanism Now; Borrowed Light: Vico, Hegel, and the Colonies; and Salman Rushdie and the Third World: Myths of the Nation. Yazıları The Na­tion, The Times Literary Supplement gibi çeşitli yayın organlarında yer almıştır. Minnesota Üniversitesi’nde beşeri bilimler dersleri vermektedir ve Fulbright Prog­ramı, Amerikan Öğrenilmiş Topluluklar Konseyi, De­utsche Forschungsgemeinschaft ve Ulusal Beşeri Bilim­ler Vakfı’ndan burslar almıştır.