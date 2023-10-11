Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, kent yaşamı, insan ve çevre gibi çeşitli konularda çektiği fotoğraflarıyla tanınıyordu.

Son Güncelleme:
Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak son yolculuğuna uğurlandı

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli Feriköy'deki Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ndeki cenaze töreninde Çıtak'ın eşi Şebnem İşigüzel ile çocukları taziyeleri kabul etti.

Çıtak'ın akrabaları, sevenleri ve dostlarının katıldığı töreni Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. Kilise ortasındaki katafalka konulan naaş etrafında, tören boyunca İncil ve dualar okundu.

Manuel Çıtak'ın cenazesi daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Çıtak, kent yaşamı, insan ve çevre gibi çeşitli konularda çektiği fotoğraflarıyla tanınıyordu.

MANUEL ÇITAK KİMDİR?

1962 yılında Malatya’da doğan Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında çıktığı Türkiye seyahatlerinde başladığı fotoğraf çekimlerinde ağırlıklı olarak insan ve portre çalıştı. Kent yaşamı, portre ve çevre gibi konularda siyah-beyaz fotoğrafı ustalıkla kullandı. Türkiye’deki birçok basın kuruluşunda bağımsız olarak fotoröportaj çalışmaları yapan Çıtak’ın fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi, gazete ve kitap projelerinde yayınlandı ve birçok sergide yer aldı.

2015 yılında faaliyete başlayan Medyascope'un kurucularından ve ortaklarından olan Çıtak, 1994 yılında Madenciler ve 1996 yılında Kilyos panoromaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Çıtak'ın çalışmaları ilk kişisel sergisi olan "islomania"da sanatseverlerle buluşmuştu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama... Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama...
Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi
Kaan Urgancıoğlu bölüm başına aldığı ücret sızdı! Kanal D'de oynuyor... Kaan Urgancıoğlu bölüm başına aldığı ücret sızdı! Kanal D'de oynuyor...
Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor! Tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Tarih belli oldu, bunu yapana rekor ceza geliyor!
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor