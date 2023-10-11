Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli Feriköy'deki Surp Vartanants Ermeni Kilisesi'ndeki cenaze töreninde Çıtak'ın eşi Şebnem İşigüzel ile çocukları taziyeleri kabul etti.

Çıtak'ın akrabaları, sevenleri ve dostlarının katıldığı töreni Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. Kilise ortasındaki katafalka konulan naaş etrafında, tören boyunca İncil ve dualar okundu.

Manuel Çıtak'ın cenazesi daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Çıtak, kent yaşamı, insan ve çevre gibi çeşitli konularda çektiği fotoğraflarıyla tanınıyordu.

MANUEL ÇITAK KİMDİR?

1962 yılında Malatya’da doğan Manuel Çıtak, eğitimini İstanbul Saint Michel Lisesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında çıktığı Türkiye seyahatlerinde başladığı fotoğraf çekimlerinde ağırlıklı olarak insan ve portre çalıştı. Kent yaşamı, portre ve çevre gibi konularda siyah-beyaz fotoğrafı ustalıkla kullandı. Türkiye’deki birçok basın kuruluşunda bağımsız olarak fotoröportaj çalışmaları yapan Çıtak’ın fotoğrafları yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergi, gazete ve kitap projelerinde yayınlandı ve birçok sergide yer aldı.

2015 yılında faaliyete başlayan Medyascope'un kurucularından ve ortaklarından olan Çıtak, 1994 yılında Madenciler ve 1996 yılında Kilyos panoromaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Çıtak'ın çalışmaları ilk kişisel sergisi olan "islomania"da sanatseverlerle buluşmuştu.

Kaynak: AA