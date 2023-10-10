Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi

Uskuphaber.com sitesinde yer alan bir içerikte; Sabun gibi köpüren Türk kahvesinin tarifi paylaşıldı. Şimdiye dek meğer hep yanlış pişirmişiz! İşte o kahve tarifi

Türk kahvesi sayısız faydası olan içeceklerden biridir. Ünü sadece Türkiye'de değil tüm dünyaya yayılmıştır. Bol köpüklü bir Türk kahvesine hemen hemen kimse hayır diyemez. Eğer kahvenizi yaparken beğenmiyor kahvecilerdeki gibi olması için araştırma halindeyseniz işte o zaman doğru yerdesiniz. Size kahvenin tüm inceliklerinin anlatıldığı bir bilgi sunacağız.

Kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan Türk Kahvesini pişirirken düştüğümüz hataları ünlü aşçı Mehmet Gürs tek tek sıraladı. Pişirmesi kolay gözükse de farkında olmadan bir çok hata yaptığımızı söyleyen aşçı Gürs, püf noktalarını bizlerle paylaştı. Bakın Türk Kahvesi yaparken nelere dikkat etmeliymişiz..

Ağır Ateşte Pişirmeyin

Genellikle herkesin doğru bildiği yanlışlardan bir tanesi de Türk kahvesini ağır ateşte pişirmektir. Türk Kahvesini her zaman orta ateşte pişirin. İyi öğütülmüş olması da bir diğer önemli faktör tabi ki..

Kahve Bir Meyvedir

Kahve her ne kadar acı olsa da aslında özü tatlıdır. Onu acılaştıran yanlış kavurma tekniğidir.

Kısa Sürede Pişirin

Diğer büyük hatalardan birisi de kahveye uzun uzuna pişirmektir. Kısa sürede ve oda sıcaklığında bir su kullanarak pişirin. Böylelikle hem kokusu hem de lezzeti daha yerinde olacaktır ve asla acı tat almayacaksınız.

Peki bol köpüklü bir Türk Kahvesi yapmam için ne gerekiyor diyorsanız doğru yerdesiniz. İşte kahvesini bol köpüklü sevenlere tarif..

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Tarifi

Fincan başına tepeleme bir tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk Kahvesi ekleyin. Eğer orta şekerli içiyorsanız da fincan başına 2 küp şeker ekleyin. Yok hayır ben az şekerli alırım derseniz de 1 adet küp şeker ekleyin. Bal gibi olsun diyorsanız da iki buçuk küp şeker eklemeniz yeterli olacaktır.

Gelelim hazırlanışına.. Eğer köpüklü bir kahve içmek istiyorsanız ilk olarak cezveye şekeri ekleyin. Önce şeker sonra kahve unutmayın. Son olarak ise oda sıcaklığında su ekleyin.

Pişirirken ise cezveyi ocağa koymadan önce mutlaka karıştırın. Cezve ocakla temas ettikten sonra kesinlikle karıştırmayın. Kendi halinde orta ateşte pişmeye bırakın.

Kahveniz köpürmeye başladığında ise ilk olarak köpükleri fincanınıza alın. Ardından 2-3 saniye daha ocakta tuttuktan sonra fincanınıza yavaş yavaş dökün.