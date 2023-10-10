Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo

55 yıllık aşçı Bekir Mustafa Yıldırım yaptığı paylaşımla nohut yemeğine lezzet katan tüyoları paylaştı. Nohut pişirirken bilinmesi gereken püf noktalar

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Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo

Esnaf lokantalarında sunulan yemekler arasında nohut ve kuru fasulye yemekleri öne çıkar. Özellikle kış aylarında tercih edilen nohut yemeği, yanında mis gibi kokan tereyağlı pilav ile servis edildiğinde lezzeti katlanır. Ancak, nohut yemeği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilerek hazırlanan enfes etli nohut yemeği tarifi için 55 yıllık deneyime sahip aşçı Bekir Mustafa Yıldırım'ın paylaşımları oldukça değerlidir. Nohut pişirirken özellikle suyunun sık sık değiştirilmesi, nohutların daha kolay pişmesini sağlar. Ayrıca, nohutların daha lezzetli olması için pişme aşamasında baharatlarla tatlandırılması önerilir. Tüm bu püf noktalarına dikkat ederek hazırlanan nohut yemeği, lokantalardaki lezzetini aratmayacaktır.

MALZEMELER

Nohudu böyle pişirin yiyen herkes sırrını soracak! 55 yıllık aşçıdan tüyo - Resim : 1
300 gram kuşbaşı dana eti
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
500 gram nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
2 su bardağı su


TARİF


300 gram kuşbaşı eti, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin.
Yumuşayana kadar haşlayın.
3 yemek kaşığı tereyağını 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte tencerede kızdırın.
Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.
1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ve haşlanmış kuşbaşını da ilave edip karıştırmaya devam edin.
Son olarak 500 gram haşlanmış nohut, 2 kepçe et suyu ve 2 su bardağı suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye bırakın.
Etler yumuşacık olduğunda ve yemeğin suyu hafif koyulaşınca nohut yemeğiniz olmuş demektir,
AFİYET OLSUN!

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