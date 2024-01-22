Ata Demirer sahneye dönüyor

Ünlü komedyen Ata Demirer, 3 yıl aradan sonra yeniden sahneye dönüyor.

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Ata Demirer sahneye dönüyor

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, yeni şarkılar, yeni şakalar ve klasikleri ile 'Ata Demirer Gazinosu'nun perdelerini 3 yıl aradan sonra tekrar açıyor.

Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvarla sahnelere geri dönüyor. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ediyor.

3 yıl aradan sonra yeni içeriğiyle izleyicilerle buluşacak etkinliğin biletleri Bubilet'te satışa çıktı.

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