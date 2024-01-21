Nergis Festivali’nde Haluk Levent rüzgarı

Haluk Levent, bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen Nergis Festivali’nde sahneye çıktı.

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Nergis Festivali’nde Haluk Levent rüzgarı

Rock Müziğinin sevilen sesi Haluk Levent, İzmir'in Karaburun ilçesinde bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen Nergis Festivali’nde sahne aldı. Sanatçının şarkılarına müzikseverlerde hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Birbirinden güzel şarkılarını, mis kokulu festival olarak da bilinen İzmir Karaburun Nergis Festivali katılımcıları için söyleyen Haluk Levent’e, Karaburun’un ilk kadın Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, kadın kooperatiflerinde üretilen Yarımada mahsulü yöresel ürünleri günün anısına armağan etti.

Türk Anneler Derneği Mordoğan Şubesi standında satılan ürünleri de öven Haluk Levent, dernek yöneticilerini sahneye davet ederek, derneğe destek çağrısı yaptı. Konserin en sürprizli anı, Başkan Erdoğan ile birlikte sahneye gelen Karaburun Kösedereli 80 yaşındaki Şerife Teyze’nin elinde işlediği ay yıldızlı al bayrağımızı sanatçı Haluk Levent’e takdim etmesiydi. Haluk Levent, Şerife Teyze’ye teşekkür etti.

Uluslararası üne sahip festival bugün de gün boyu sürecek, yurtiçi ve yurtdışından konuklarını ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

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