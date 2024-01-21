Kayahan’ın hayatı film oluyor: Gündemde hangi oyuncular var?

Sanatçı Kayahan'ın hayatını konu alan film için hazırlıklar devam ediyor. Sanatçının kızı Beste Açar film hakkında açıklamalarda bulundu. Aramızda Kalmasın programında konuşan Açar, filmde yer almasını düşündüğü isimleri açıkladı.

ÇEKİMLER MAYIS’TA BAŞLIYOR

Açar, "Filmin hikayesi ortaya çıktı şimdi de yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. Nasıl Kayahan oldu ve hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor" dedi.

Eda Ece'yi çok beğendiğini dile getiren Beste Açar "Eğer olursa ona bir teklif gidecek bizim tarafımızdan. Kabul ederse beni oynamasını çok isterim" ifadelerini kullandı.

YİĞİT KİRAZCI OYNAYABİLİR

Açar, "Babam için daha ‘tamam’ dediğimiz biri yok ama Yiğit Kirazcı diye düşünmüştük aslında. Çenesinde gamze olması, saçlarının kıvırcık ve zayıf olmasıyla babamın gençlik hallerini andırıyor. Taner Ölmez de olabilir. İpek Açar Kömürcü de projeden haberdar" dedi.