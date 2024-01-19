İstanbul Bienali ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 14 Eylül’de kapılarını açması planlanan 18’inci İstanbul Bienali’nin 2025’e ertelendiğini duyurdu.

1991'de Körfez Savaşı, 1994'te ekonomik kriz, 2021'de ise Covid-19 pandemisi nedeniyle bir sonraki yıla ertelenen İstanbul Bienali bu kez küratör seçiminde yaşanan tartışmaların yarattığı olumsuz sonuçlar nedeniyle ertelendi.

İKSV'den yapılan açıklamada, 14 Eylül-17 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan bienalin "sanat çevrelerinde asla arzu edilmeyen biçimde taraflar oluşması nedeniyle İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesinin imkânsız hâle geldiği" ifade edilerek şöyle denildi:

"İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak 18. İstanbul Bienali için 2023 Mart ayından bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıyoruz. Onlarca yeni sanat eserinin üretimine ve hem yerel hem uluslararası ölçekte verimli işbirliklerine olanak sağlamasını hedeflediğimiz bu bienalin kavramsal çerçevesi, büyük kayıpların ve acıların ardından sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini araştırıyordu.

Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hâle getirmek üzere harekete geçtik. İstanbul Bienali’nin her zamanki gibi sanatsal ifade, diyalog ve bir araya gelme olanakları sunmasını hedefledik. Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Bu durum, İstanbul Bienali’nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkânsız hâle getirdi.

Bu nedenle, 14 Eylül 2024’te kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali’nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Her zaman en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz İstanbul Bienali’ni yeni yönetmelik çerçevesinde ele alınacak bir süreçle 2025 yılında yeniden izleyicilerle buluşturacağız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin çağdaş sanatını dünya platformuna taşıyan İstanbul Bienali'nin 18. Edisyonu küratörünün seçimi tartışmalara neden olmuştu.

İKSV’nin kendi oluşturduğu İstanbul Bienali Danışma Kurulu, küratörlüğe Defne Ayas'ı önermiş ancak İKSV yönetimi bu öneriye uymayarak Danışma Kurulu’nun da üyesi olan Iwona Blazwick'i seçtiğini duyurmuştu.

İKSV'nin geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı ve tartışmalara neden olan açıklaması şöyleydi:

"İstanbul Bienali küratörü, bienali düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yönetimi tarafından belirlenir. İstanbul Bienali Danışma Kurulu, bienale olan diğer katkılarının yanında küratör seçiminde değerlendirilecek adaylar için önerilerde bulunur. Tüm kurul üyeleri tarafından da bilindiği gibi bu bir seçici kurul değildir ve nihai atama her zaman İKSV tarafından yapılır. Danışma Kurulu’nun 18. İstanbul Bienali için önerdiği çok değerli adaylar da küratör seçimi sırasında titizlikle değerlendirilmiştir. İKSV yönetimi, yaptığı değerlendirmeler sonucunda uluslararası sanat dünyasında bilgi birikimi, tecrübesi ve başarılarıyla bilinen bir sanat insanı olan Iwona Blazwick’i, 2024 bienalinin küratörü olmaya davet etme kararı almıştır."

İKSV'nin bu kararının ardından Danışma Kurulu'nun Blazwick dışında kalan diğer 3 üyesi görevlerinden istifa etmişti.