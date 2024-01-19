Anadolu Ateşi'nden Beşiktaş Stadyumu'nda dev gösteri!

Dünyanın sayılı dans toplulukları arasında yer alan Anadolu Ateşi, 25. yılını Beşiktaş Stadyumu'nda kutlayacak. Topluluk, 500 kişilik bir kadroyla sanatseverlerle buluşacak.

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Anadolu Ateşi'nden Beşiktaş Stadyumu'nda dev gösteri!

Dünyanın sayılı dans toplulukları arasında yer alan Anadolu Ateşi, 25. yılını özel bir gösteri ile kutlayacak.

Beşiktaş Stadyumu'nda 2 Haziran'da gerçekleştirilecek gösteride, topluluk 500 kişilik bir kadroyla sanatseverlerle buluşacak. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje halini alan Anadolu Ateşi, BWO Entertainment ve Dolmabahçe AŞ. işbirliği ile statta sahne alacak.

285 ŞEHİRDE 8 BİN 500 GÖSTERİ

Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın önderliğinde 1999'da kurulan Anadolu Ateşi bugüne kadar 109 ülkede, 285 şehirde gerçekleştirdiği 8 bin 500 gösteri ile dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

Anadolu Ateşi'nden Beşiktaş Stadyumu'nda dev gösteri! - Resim : 1

DOĞU İLE BATI KÜLTÜRLERİNİN BULUŞMASINI HEDEFLİYOR

25 yıl boyunca 50 milyon sanatsevere ulaşan topluluk, evrensel barış mesajları vererek, Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefliyor.

BİLETLER SATIŞTA

Anadolu Ateşi'nin 25. yıl gösterisinin biletlerine Biletix ve Passo'dan ulaşılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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