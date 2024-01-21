Rap'in 2 büyük isminden küfürlü atışma: Sagopa Kajmer 'Ateşten Gömlek'i çıkardı, Fuat Ergin 'Bu ne cüret' dedi

Türkiye'de Rap müziğin önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin, sosyal medya üzerinden birbirlerine küfür etti.

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Rap'in 2 büyük isminden küfürlü atışma: Sagopa Kajmer 'Ateşten Gömlek'i çıkardı, Fuat Ergin 'Bu ne cüret' dedi

Türkçe Rap’in 3 büyük üstadı olarak kabul edilen Ceza, Sagopa Kajmer ve Fuat Ergin’in arası bir süredir açık.

Ceza, babasını kaybettiğinde Sagopa başsağlığı dileyerek aradaki buzları eritse de Fuat’ın her ikisiyle arası hala kötü.

Sagopa ve Fuat, X(eski Twitter) üzerinden atıştı.

Ergin’in 4 yıl önce çıkardığı 'Rast Gele Kazara' adlı şarkısını paylaşan Sagopa, "Ben ve @ceza_ed ile kendini kıyaslama bu 1. Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu 2. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu 3. Bir de; şu s...k şarkını dinle" ifadelerini kullandı.

Fuat Ergin bu sözlere aynı sertlikte şu cümlelerle yanıt verdi:

"S...k senin tarikat t..ğı yalamış kariyerindir. Asıl sana söylenecek sözleri bana atıp g..nü kurtarmaya çalışma sözlük ve müzik hırsızı da sensin. Beni arayıp şarkılarını dinlettiğini daha anlatmadım. Bildiğin her şeyi benden gördün. İlk nağmeleri de ben yaptım. Kötü kopya."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Rap Sagopa Kajmer Fuat Ergin
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