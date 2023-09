Altın Koza'da ödüller sahiplerini buldu: Sinemanın Yüzü ödülü Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın onursal başkanlığında, 30. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ödül töreni, Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak verilen "Sinemamızın Yüzü" ödüllerinin takdim edilmesiyle başladı. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninin sunumunu Yetkin Dikinciler ve Gülay Afşar üstlendi.

"ATATÜRK'E ÇOK ŞEY BORÇLUYUM VE MİNNET DOLUYUM"

Türk Sineması’nın 60 yılında var olan usta oyuncu Türkan Şoray’a ödülünü Zeydan Karalar takdim etti. Şoray "Ben bugün bu ödülü, Atatürk’ün ve Cumhuriyetin kadınlara verdiği haklar sayesinde alıyorum. Cumhuriyet kadını olarak Atatürk’e çok şey borçluyum ve minnet doluyum. Cumhuriyet’in bir sanatçısı olmak benim için gururların ve onurların en büyüğü" diyerek genç sinemacıları da unutmadı. Sanatçı "Genç sinemacı arkadaşlarımıza bir miras bıraktık. Onlar bu mirası, yurt içindeki ve yurt dışındaki başarılarıyla daha da ileriye götürdüler. Hepsi çok yetenekli ve başarılı. Onları alkışlamak istiyorum" dedi.

"BÜYÜK BARIŞI MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ"

Türk Sineması’nın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır’a ödülünü Merve Dizdar takdim etti. İnanır, ödül konuşmasında "Mesleğimize gösterilen saygının böylesine güzel bir organizasyonla sizlere ulaşmasını sağlayan herkese, festival emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılından beri barış diyorum. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. Dünyanın en güzel ülkesini burada yaşayan milyonlarca insan festival alanına çevirecek. Hep birlikte "yaşasın tam bağımsız Türkiye, diyeceğiz" dedi.

Ödül sonrası birlikte sahneye çıkan iki usta isim dakikalarca ayakta alkışlandı.

“SANAT HAYATTIR, SANATIN HER DALINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açılış konuşmasına sanatçıları, konukları ve Adanalıları selamlayarak başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Altın Koza’yı Türkiye’de marka haline getiren sanatçı dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum" dedi.

Karalar şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında Altın Koza’nın 30’ncusunu yapıyoruz. Bu serüveni devam ettirmenin onurunu yaşıyoruz. Altın Koza genelde kadraja girmeyenleri kadraja alan, eşitlikçi, emeğe saygılı bir çizgiye sahip. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata verdiği önemi değeri biliyoruz. Adana Cumhuriyetin değerlerine ve sanata önem veren bir şehir. Ve bu şehirden çok sayıda sanatçı yetişti. Kuruluşun ve kurtuluşun, sıcak insanların kenti Adana’yı çok seviyorum. Adana’nın sanata düşkün yanı, seçiciliği, Altın Koza’yı büyüttü.

Cumhuriyetin 100. yılında Sayın Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle Cannes Film Festivali’nde En iyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Sayın Merve Dizdar, Türk kadınının başarısını dünyaya bir kez daha gösterdi. Bu filmin prömiyerinin Adana’da yapılması bizim için büyük bir gurur. Altın Koza’nın farkını ortaya koyan bir tercih olması bakımından da çok önemlidir. Sayın Nuri Bilge Ceylan’a çok teşekkür ediyorum. Sanatın her türlüsünü desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Sanat olmadan barış, kardeşlik, huzur, aydınlanma, demokrasi olmaz. Bunun için sanatın ve sanatçının yanında olmalıyız. Aydınlanma ile birlikte sanatın ülkemizde gelişmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e ve sinema emekçilerine bir kez daha minnettarlıklarımı sunuyorum."

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Koza’da "En İyi Film" ödülünü, Umut Subaşı’nın yönettiği "Sanki Her Şey Biraz Felaket" filmi aldı. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Cam Perde" filmindeki performansıyla Selen Kurtaran aldı. Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın anısına verilen "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Karganın Uykusu" filmindeki performansıyla Ahmet Agğün aldı.

"En İyi Film" ödülünü "Sanki Her Şey Biraz Felaket" film ekibine; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi. "Sanki Her Şey Biraz Felaket" filminin yönetmeni Umut Subaşı, "En İyi Yönetmen" ödülünü Jüri Başkanı Ömer Faruk Sorak’tan aldı. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Karganın Uykusu filminin oyuncusu Ahmet Agğün ödülünü jüri üyesi oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın elinden aldı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan "Cam Perde" filminin oyuncusu Selen Kurtaran ise ödülünü jüri üyesi, oyuncu Cezmi Baskın’ın elinden aldı. Tören, Bülent Ortaçil konseriyle sona erdi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA VERİLEN ÖDÜLLER:

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET

YILMAZ GÜNEY ÖDÜLÜ: KARGANIN UYKUSU

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: CAM PERDE

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: UMUT SUBAŞI (SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET)

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ: UMUT SUBAŞI ( SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET)

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: SELEN KURTARAN (CAM PERDE)

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: AHMET AGĞÜN (KARGANIN UYKUSU)

EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ: CANSET ÖZGECAN ( KARGANIN UYKUSU )

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖDÜLÜ: ZİYA KASAPOĞLU ( KARGANIN UYKUSU )

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜ: MERAL AKTAN (ANNESİNİN KUZUSU )

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ: FİKRET REYHAN (CAM PERDE )

YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: ELİT İŞCAN ( SUYUN ÜSTÜ) , NİLAY ERDÖNMEZ (YÜZLEŞME)

YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: NECİP MEMİLİ (ANNESİNİN KUZUSU) , OKAN URUN (YÜZLEŞME)

TÜRKAN ŞORAY UMUT VEREN GENÇ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: DENİZ ALTAN ( KIYIDA )

YILMAZ GÜNEY UMUT VEREN GENÇ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ESER AĞÇALI (KARGANIN UYKUSU)

MANSİYON ÖDÜLÜ: LEYLA, REYHAN, ASYA (BİR GÜN 365 SAAT)

SİYAD CÜNEYT CEBENOYAN EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: SANKİ HER ŞEY BİRAZ FELAKET (YÖNETMEN: UMUT SUBAŞI)

FİLM-YÖN ERDEN KIRAL EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ; ALPGİRAY M.UĞURLU ( AÇIK KAPILAR ARDINDA)

ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIŞMASI

EN İYİ BELGESEL FİLM ÖDÜLÜ; HAYALLERİN ÖTESİNDE-DENİZ MIDIK

EN İYİ CANLANDIRMA FİLM ÖDÜLÜ; NEFES-ŞULE BARMAN - ERDEM BOZ

EN İYİ KURMACA FİLM ÖDÜLÜ; KARINCANIN AYAK İZLERİ-ÜMİT GÜÇ

EN İYİ DENEYSEL FİLM ÖDÜLÜ; SONSUZA DEK BİRLİKTE?-ZEYNEP SUDE KARABULUT

ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIŞMASI “FİKRET ÖZ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ” – KUŞLAR İŞER Mİ? – ARİF CANPOLAT

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ; NO PLACE FOR OLD MAN-ANSON CHU

ULUSLARARASI KISA JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ; AMAİA’S GUESTS- GEORGE TODRIA

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI MANSİYON ÖDÜLÜ; KOLAJ- GÜLCE BESEN DİLEK

ADANA KISA FİLM YARIŞMASI EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: AYNALI ZIRHLI YÖNETMEN: ABDULLAH DOĞALA

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

EN İYİ BELGESEL FİLM- RODAKİS’İ ARARKEN

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ– ALADAĞ “BİR YÜREK YANGINI”

MANSİYON ÖDÜLÜ- FLANÖZ

Kaynak: ANKA