Fazıl Say'dan yeni albüm: “Dünya anne"

Fazıl Say'ın kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan yeni albümü “Dünya Anne”, ACM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı. Albümde şarkıları, solist Serenad Bağcan seslendirirken Say’a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

CUMHURİYETİN 100. YILINI KASIN ŞAİRLER İMGELEDİ

“Dünya Anne” şarkıları arasında; Şükûfe Nihal Başar, Ayten Mutlu, Gülten Akın, Nilgün Marmara, Sezen Aksu, Füruğ Ferruhzad, Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Didem Madak, Bejan Matur ve Selenay Koçer'in şiirleri yer alıyor.

Türkiye'deki, Anadolu topraklarındaki yaşanmışlıklardan, olaylardan, hikâyelerden beslenerek geçmişten bugüne kesitler sunan şairler; içsel savaşlarını, hüzünlerini, barış arzularını, huzuru, iyiliği, kötülüğü, aydınlığı, karanlığı ve her şeye rağmen hiç yok olmayan umudu şiirlerine taşıyor. Kadın şairler, Cumhuriyet’in 100. yılını bambaşka açılardan imgeliyor.

11 KADIN ŞAİRİN ŞİİRLERİ YORUMLANDI

Albümde, yer alan şairler ve şiirleri şöyle:

“Füruğ Ferruhzad-Kuş Sadece Bir Kuştu, Şükûfe Nihal-Suçlu Var, Sezen Aksu-Avcı, Didem Madak-Maviş Anne, Gülten Akın-Sorma Dön, Bejan Matur-Eskiden, Selenay Kübra Koçer-Toprağın Gürültüsü, Birhan Keskin-Su, Nilgün Marmara-Yalnızlık, Ece Temelkuran-Verme Neşeni ve Ayten Mutlu-100. Yıl Marşı.”

Kaynak: ANKA