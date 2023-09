30. Altın Koza'da ödüller sahibini buldu: İşte ödül alan oyuncu ve eserler

Duvar Gazetesi’nden Ezgi Sivrikaya’nın haberine göre Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü alan Kadir İnanır, "2013'ten beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Büyük barışı mutlaka sağlayacağız" dedi.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ BİLETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR DEPREMZEDELERE

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ile Gülay Afşar'ın yaptığı Büyük Ödül Töreni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşmasıyla başladı. "Kuru Otlar Üstüne" filminin Türkiye prömiyerini Adana'da yaptığı için Nuri Bilge Ceylan'a teşekkür eden Karalar, Merve Dizdar'ı da Cannes Film Festivali'nde aldığı ödül nedeniyle "Türk kadınını dünyaya yeniden tanıttı" diyerek tebrik etti. Karalar, yarışma filmlerinin tümünün ücretsiz gösterildiğini ancak yalnızca "Kuru Otlar Üstüne" biletlerinin depremde zarar görenlere yardım için parayla satıldığını söyledi. Geçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu, fotoğraflarının sahneye yansıtıldığı etkinlikte bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi.

KADİR İNANIR: BÜYÜK BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ

"Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" bu yıl, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi. Türkan Şoray'a ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı. Kadir İnanır'a ise ödülünü Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar verdi.

Ödülün ardından kısa bir konuşma yapan İnanır, "2013'ten beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. İşte o zaman bu dünyanın en güzel ülkesi ve burada yaşayan milyonlarca insan koca ülkeyi festival alanına çevirecek. Hep bir ağızdan coşkuyla bağıracak: Yaşasın tam bağımsız Türkiye" dedi.

Törende ayrıca rahatsızlığı nedeniyle Türker İnanoğlu anıldı, İnanoğlu'na Emek Plaketi verildi. Plaket yönetmen Reis Çelik'e takdim edildi.

BARIŞ ATAY: SANSÜR ISRARI VARSA, İNADINA SİNEMA VAR

Ulusal Öğrenci Filmleri Kurmaca Film jürisinde yer alan Barış Atay, "Bugün dayanışma mesajımı Nejla Demirci ve "Kanun Hükmünde" film ekibiyle, sansüre karşı direnen bütün emekçi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Sizin çektiğiniz filmlerle mücadele edilecek arkadaşlar. Eğer sansür ısrarı varsa inadına sinema var. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ

Karganın Uykusu (Tunahan Kurt)

MANSİYON ÖDÜLÜ

Bir Gün, 365 Saat (Reyhan, Leyla ve Asya)

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ

Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Selen Kurtaran/Cam Perde

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Ahmet Ağğün/Karganın Uykusu

EN İYİ MÜZİK

Canset Özge Can/Karganın Uykusu

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Ziya Kasapoğlu/Karganın Uykusu

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

Meral Aktan/Annesinin Kuzusu

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ

Cam Perde (Fikret Reyhan)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCI ÖDÜLÜ

Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urun (Yüzleşme)

UMUT VEREN KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Deniz Altan (Kıyıda)

UMUT VEREN ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ

Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)

FİLM YÖNETMENLERİ DERNEĞİ EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

Alpgiray M. Uğurlu (Açık Kapılar Ardında)

SİYAD CÜNEYT CEBENOYAN EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

KADİR BEYCİOĞLU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Cam Perde (Fikret Reyhan)

YILMAZ GÜNEY ÖZEL ÖDÜLÜ

Karganın Uykusu (Tunahan Kurt)

EN İYİ BELGESEL

Mansiyon Ödülü

Flaneuse (Vahit Sarıtaş)

Jüri Özel Ödülü

Aladağ, Bir Yürek Yangını (Ersin Erçin)

En İyi Belgesel Film

Rodakis'i Ararken (Kerem Soyyılmaz)

ADANA KISA FİLM ÖDÜLÜ

Aynalı Zırhlı

ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ ÖDÜLÜ

En İyi Kurmaca Film

Karıncanın Ayak İzleri

Deneysel Kategorisi En İyi Film

Sonsuza Dek Birlikte

Canlandırma Dalında En İyi Film

Nefes

Belgesel En İyi Film

Hayallerin Ötesinde

Fikret Öz anısına Jüri Özel Ödülü

Kuşlar İşer mi? (Arif Canbolat)

ULUSLARARASI KISA FİLM ÖDÜLÜ

Mansiyon Ödülü

Kolaj

Jüri Özel Ödülü

Amaia's Guests

En İyi Film

No Place For Old Men