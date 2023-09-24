30. Altın Koza'da ödüller sahibini buldu: İşte ödül alan oyuncu ve eserler
Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Duvar Gazetesi’nden Ezgi Sivrikaya’nın haberine göre Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü"nü alan Kadir İnanır, "2013'ten beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Büyük barışı mutlaka sağlayacağız" dedi.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ BİLETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR DEPREMZEDELERE
Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ile Gülay Afşar'ın yaptığı Büyük Ödül Töreni, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın konuşmasıyla başladı. "Kuru Otlar Üstüne" filminin Türkiye prömiyerini Adana'da yaptığı için Nuri Bilge Ceylan'a teşekkür eden Karalar, Merve Dizdar'ı da Cannes Film Festivali'nde aldığı ödül nedeniyle "Türk kadınını dünyaya yeniden tanıttı" diyerek tebrik etti. Karalar, yarışma filmlerinin tümünün ücretsiz gösterildiğini ancak yalnızca "Kuru Otlar Üstüne" biletlerinin depremde zarar görenlere yardım için parayla satıldığını söyledi. Geçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu, fotoğraflarının sahneye yansıtıldığı etkinlikte bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi.
KADİR İNANIR: BÜYÜK BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ
"Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" bu yıl, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a verildi. Türkan Şoray'a ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın elinden aldı. Kadir İnanır'a ise ödülünü Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstünde" filmindeki performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar verdi.
Ödülün ardından kısa bir konuşma yapan İnanır, "2013'ten beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı. Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız. İşte o zaman bu dünyanın en güzel ülkesi ve burada yaşayan milyonlarca insan koca ülkeyi festival alanına çevirecek. Hep bir ağızdan coşkuyla bağıracak: Yaşasın tam bağımsız Türkiye" dedi.
Törende ayrıca rahatsızlığı nedeniyle Türker İnanoğlu anıldı, İnanoğlu'na Emek Plaketi verildi. Plaket yönetmen Reis Çelik'e takdim edildi.
BARIŞ ATAY: SANSÜR ISRARI VARSA, İNADINA SİNEMA VAR
Ulusal Öğrenci Filmleri Kurmaca Film jürisinde yer alan Barış Atay, "Bugün dayanışma mesajımı Nejla Demirci ve "Kanun Hükmünde" film ekibiyle, sansüre karşı direnen bütün emekçi arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Sizin çektiğiniz filmlerle mücadele edilecek arkadaşlar. Eğer sansür ısrarı varsa inadına sinema var. Hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.
EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)
ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ
Karganın Uykusu (Tunahan Kurt)
MANSİYON ÖDÜLÜ
Bir Gün, 365 Saat (Reyhan, Leyla ve Asya)
EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ
Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)
EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ
Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Selen Kurtaran/Cam Perde
EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Ahmet Ağğün/Karganın Uykusu
EN İYİ MÜZİK
Canset Özge Can/Karganın Uykusu
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Ziya Kasapoğlu/Karganın Uykusu
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
Meral Aktan/Annesinin Kuzusu
EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ
Cam Perde (Fikret Reyhan)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCI ÖDÜLÜ
Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urun (Yüzleşme)
UMUT VEREN KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ
Deniz Altan (Kıyıda)
UMUT VEREN ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ
Eser Ağçalı (Karganın Uykusu)
FİLM YÖNETMENLERİ DERNEĞİ EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ
Alpgiray M. Uğurlu (Açık Kapılar Ardında)
SİYAD CÜNEYT CEBENOYAN EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)
KADİR BEYCİOĞLU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Cam Perde (Fikret Reyhan)
YILMAZ GÜNEY ÖZEL ÖDÜLÜ
Karganın Uykusu (Tunahan Kurt)
EN İYİ BELGESEL
Mansiyon Ödülü
Flaneuse (Vahit Sarıtaş)
Jüri Özel Ödülü
Aladağ, Bir Yürek Yangını (Ersin Erçin)
En İyi Belgesel Film
Rodakis'i Ararken (Kerem Soyyılmaz)
ADANA KISA FİLM ÖDÜLÜ
Aynalı Zırhlı
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ ÖDÜLÜ
En İyi Kurmaca Film
Karıncanın Ayak İzleri
Deneysel Kategorisi En İyi Film
Sonsuza Dek Birlikte
Canlandırma Dalında En İyi Film
Nefes
Belgesel En İyi Film
Hayallerin Ötesinde
Fikret Öz anısına Jüri Özel Ödülü
Kuşlar İşer mi? (Arif Canbolat)
ULUSLARARASI KISA FİLM ÖDÜLÜ
Mansiyon Ödülü
Kolaj
Jüri Özel Ödülü
Amaia's Guests
En İyi Film
No Place For Old Men