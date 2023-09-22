'Kanun Hükmü' belgeseli Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarıldı

"Kanun Hükmü" belgeseli, filmdeki bir kişi hakkında yargı süreci devam ettiği için Altın Portakal Film Festivali'nde çıkarıldı. Yargılamanın bitmesi halinde belgesel festivale tekrar dahil edilecek.

'Kanun Hükmü' belgeseli Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle festivalden çıkarıldı.

Yazılı açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Belgesel Film Yarışması bölümüne seçilen "Kanun Hükmü" filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği saptadıklarını aktardı.

Yargı süreci bitene kadar filmin festivalden çıkarıldığı duyuran Boyacıoğlu, "Bu nedenle yargıya intikal etmiş bir konuda yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkilememek adına filmin bu yılki seçkiden çıkarılmasına karar verilmiştir. Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Belgeselde yer alan kişi ile ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra Film, Antalya’da gösterilecektir" ifadelerini kullandı

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