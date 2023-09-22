Gözaltına alınan Melisa Aydınalp, 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitaplar okuma şartıyla serbest

Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezen manken Melisa Aydınalp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aydınalp, kütüphaneye haftada en az 2 kez giderek “ahlak ve toplum değerleri” ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltına alınan Melisa Aydınalp, 'ahlak ve toplumsal değerler' ile ilgili kitaplar okuma şartıyla serbest

Manken Melisa Aydınalp’in Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bazı vatandaşlardan açık giyimi nedeniyle şikayet edildi. Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp, “Hayasızca hareketler” suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp’in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek, “ahlak ve toplumsal değerler” ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy sokaklarında giydiği ip bikini yüzünden vatandaşlar tarafından polise şikayet edilen manken Melisa Aydınalp, polise tepki göstermişti. Aydınalp 'Polis Bey, yüzüme bakar mısınız? Siz nasıl bir vatandaşınıza 'psikolojisi bozuk' diyerek teşhis koyup hakaret edersiniz? Polis Bey beni dinliyor musunuz?'' dedi.

Manken Melisa Aydınalp’in Bağdat Caddesi’nde her gün 17:30’da podyumda gibi yürümesiyle daha önce de gündem olmuştu.

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