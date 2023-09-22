12 milyon TL'lik araç iddiasını yalanlayan Sinan Oğan, daha önce de 'kiralık' demiş

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Deniz Zeyrek, Sinan Oğan’ın '12 milyonluk bir Alman arabasına' bindiğini iddia etmiş, Oğan da aracının fiyatının 6 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Yani paylaşılan bir görüntüde Sinan Oğan seçim dönemi bindiği otomobili için 'kiralık' dediği ortaya çıktı.

Sinan Oğan'ın seçim sürecinde Tiktok videosunda bindiği Alman marka aracın ‘kiralık’ olduğunu söylediği görüldü.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre Tiktok videosunda Audi marka aracın arka koltuğunda otururken bir gençle sohbet eden Sinan Oğan, “Aracınız çok güzelmiş” diyen gence “Benim değil kiralık” yanıtını veriyor.