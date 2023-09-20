'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi' iddiası: Öne sürülen fiyat dudak uçuklattı

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak '50+1' şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimininde yüzde 5.17'lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan, tercihini iktidar saflarından yana kullanmıştı.

Oğan, 28 Mayıs gecesi Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Fatih Erbakan gibi isimlerle podyuma çıktıktan sonra derin bir sessizliğe bürünmüştü.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dikkati çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

'12 MİLYON LİRALIK BİR ALMAN ARABASINA BİNİYOR ARTIK'

"Aynı zamanda hemşehrim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde 'Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık' dedi" ifadesini kullanan gazeteci, şöyle devam etti:

"Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden 'mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz' noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti.

Arkadaşım şöyle bir detay verdi: 'Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası' dedi. (...)"

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