Tarih belli oldu: Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacak

Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer'in, yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacakları 'Kel Diva' 22 Ekim'de Oyun Atölyesi'nde ilk kez sahnelenecek.

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Tarih belli oldu: Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacak

Son olarak 2003 yılında 'Dolu Düşün Boş Konuş' adlı oyunda birlikte rol alan usta sanatçılar Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 20 sene sonra bir kez daha aynı sahneyi paylaşacak.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Oyun Atölyesi'nde sahnelenecek 'Kel Diva' 22 Ekim'de seyirci ile buluşacak.

Özlem Zeynep Dinsel, Yiğit Özşener, Gözde Kırgız ve Kıvanç Kılınç da sahnede Olcay ve Bilginer'e eşlik edecek.

Eugene Ionesco’nun yazdığı ve Hasan Anamur'un çevirdiği 'Kel Diva'nın yönetmeni ise Muharrem Özcan.

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