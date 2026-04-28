Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olan Venedik, bu kez Türk sanatçı Ahmet Güneştekin’in dev projesine ev sahipliği yapıyor.

Roma’daki başarılarının ardından İtalya’ya daha kapsamlı bir projeyle dönen Güneştekin, "Sessizlik / Silenzio / Silence" adlı sergisiyle 6 Mayıs-1 Kasım 2026 tarihleri arasında tarihi Palazzo Gradenigo’da sanatseverleri ağırlayacak.

VENEDİK'TE GÜNEŞTEKİN VAKFI İMZASI

Küratörlüğünü Sergio Risaliti’nin üstlendiği sergi, sadece sanatsal bir başarı değil, aynı zamanda Güneştekin Vakfı’nın Venedik’teki kültürel yapılanmasının stratejik ilk adımı olma özelliğini taşıyor.

Projenin uluslararası lansmanı, İtalya’nın önde gelen sanat eleştirmenleri ve dünya basınından yaklaşık yüz gazetecinin katıldığı görkemli bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

DEV İSİMLER GALA YEMEĞİNDE BULUŞTU

Yıldız Holding’in ana sponsorluğunda düzenlenen resepsiyon ve gala yemeği, Venedik’in prestijli balo salonlarından birinde sanat, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Davete, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü ve Murat Ülker başta olmak üzere uluslararası koleksiyonerler ve müze direktörleri katıldı.

24 Nisan’da yapılan özel ön gösterim, serginin "Venedik'te yılın en çok konuşulan etkinliği" olacağının sinyallerini verdi.

KÜLTÜR SANAT TAKVİMİNİN ZİRVESİNDE

6 Mayıs itibarıyla resmen ziyarete açılacak olan sergi, sonbahara kadar Venedik’in kültürel dokusuna eşlik edecek.

Güneştekin’in özgün üslubuyla kurguladığı bu büyük organizasyon, Türk sanatının küresel ölçekteki görünürlüğüne yeni bir ivme kazandıracak.

Kaynak: Haber Merkezi