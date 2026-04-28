Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti

Roma’daki başarısının ardından rotayı Venedik’e kıran sanatçı Ahmet Güneştekin, bugüne kadarki en kapsamlı projelerinden biri olan 'Sessizlik / Silenzio / Silence' ile İtalya’da sanat dünyasının merkezine oturdu. Güneştekin Vakfı’nın Avrupa hamlesinin ilk adımı olan sergi, uluslararası basının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Çağdaş sanatın dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olan Venedik, bu kez Türk sanatçı Ahmet Güneştekin’in dev projesine ev sahipliği yapıyor.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 1

Roma’daki başarılarının ardından İtalya’ya daha kapsamlı bir projeyle dönen Güneştekin, "Sessizlik / Silenzio / Silence" adlı sergisiyle 6 Mayıs-1 Kasım 2026 tarihleri arasında tarihi Palazzo Gradenigo’da sanatseverleri ağırlayacak.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 2

VENEDİK'TE GÜNEŞTEKİN VAKFI İMZASI

Küratörlüğünü Sergio Risaliti’nin üstlendiği sergi, sadece sanatsal bir başarı değil, aynı zamanda Güneştekin Vakfı’nın Venedik’teki kültürel yapılanmasının stratejik ilk adımı olma özelliğini taşıyor.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 3

Projenin uluslararası lansmanı, İtalya’nın önde gelen sanat eleştirmenleri ve dünya basınından yaklaşık yüz gazetecinin katıldığı görkemli bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 4

DEV İSİMLER GALA YEMEĞİNDE BULUŞTU

Yıldız Holding’in ana sponsorluğunda düzenlenen resepsiyon ve gala yemeği, Venedik’in prestijli balo salonlarından birinde sanat, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 5

Davete, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tütüncü ve Murat Ülker başta olmak üzere uluslararası koleksiyonerler ve müze direktörleri katıldı.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 6

24 Nisan’da yapılan özel ön gösterim, serginin "Venedik'te yılın en çok konuşulan etkinliği" olacağının sinyallerini verdi.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 7

KÜLTÜR SANAT TAKVİMİNİN ZİRVESİNDE

6 Mayıs itibarıyla resmen ziyarete açılacak olan sergi, sonbahara kadar Venedik’in kültürel dokusuna eşlik edecek.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 8

Güneştekin’in özgün üslubuyla kurguladığı bu büyük organizasyon, Türk sanatının küresel ölçekteki görünürlüğüne yeni bir ivme kazandıracak.

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 9

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 10

Ahmet Güneştekin Venedik’i 'Sessizlik' ile Fethetti - Resim : 11

Son Güncelleme:
