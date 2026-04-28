Akaryakıt Sektöründe Kurallar Değişti: Önce Zam Sonra İndirim Devri Bitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe sıkça kullanılan promosyon ve kampanya uygulamalarına yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni kurallarla birlikte, tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin yer aldığı kampanyaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

YANILTICI İFADELERE GEÇİT YOK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, özellikle “…den başlayan”, “…e varan” ya da “önce zam sonra indirim” algısı oluşturan reklamların artık kabul edilmeyeceğini açıkladı. Yılmaz, promosyonların rekabeti destekleyici bir unsur olması gerektiğini belirterek, fiyatların önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizdi.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Yeni düzenlemenin temel amacının fiyat şeffaflığını sağlamak olduğunu ifade eden Yılmaz, dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyaların piyasa dengesini bozduğunu söyledi. Türkiye genelinde 12 bin 600’den fazla istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu belirten Yılmaz, denetimlerin kesintisiz süreceğini de vurguladı.

YATIRIMLARDA HIZLANAN SÜREÇ

Yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Yılmaz, toplamda 33 bin megavatlık kapasite tahsis edildiğini açıkladı. Bu kapasitenin bir bölümünde yatırımların başladığını, bir kısmının ise devreye alındığını belirten Yılmaz, projelerin tamamlanmasıyla birlikte enerji ithalatında önemli bir düşüş beklediklerini ifade etti.

ZAM DAĞITIM MALİYETİNDEN

Nisan ayında elektrik ve doğalgazda yapılan yüzde 25’lik artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını belirten Yılmaz, devlet desteklerinin sürdüğünü ve vatandaşın korunmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin enerji arzında sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını dile getirdi.

PUAN SİSTEMİYLE YENİ AVANTAJLAR

Yeni “Promosyon ve Sadakat Programı” kapsamında tüketicilere puan biriktirme imkânı da sunulacak. Biriken puanlar; indirimli ya da ücretsiz yakıt alımında, istasyon marketlerinde alışverişte ve dijital ödeme sistemleri üzerinden anlık avantajlar sağlamak için kullanılabilecek.

Kaynak: Sabah