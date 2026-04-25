Sümela’da Gizli Tehlikeye Neşter: Gözden Kaçan 400 Metrelik Hat Mercek Altında

Dünya miras listesinin göz bebeği Sümela Manastırı’nda, ziyaretçilerin güvenliğini tehdit eden 400 metrelik kritik ulaşım hattı mercek altına alındı. Geçmişte yaşanan yaralanmalı kaya düşme vakalarının ardından Trabzon Valiliği ve KTÜ iş birliğiyle başlatılan projede, lazer tarama (Lidar) ve 3 boyutlu modelleme teknolojisi kullanılarak olası faciaların önüne geçilecek.

Sümela’da Gizli Tehlikeye Neşter: Gözden Kaçan 400 Metrelik Hat Mercek Altında
Türkiye’nin en önemli inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı’nda, güvenlik standartları teknolojiyle en üst seviyeye taşınıyor.

Manastırın ana gövdesinde tamamlanan devasa kaya ıslah çalışmalarının ardından, bu kez bugüne kadar kapsamlı bir müdahale yapılmayan 300-400 metrelik yürüyüş ve ulaşım güzergahı için düğmeye basıldı.

GÖZDEN KAÇAN KRİTİK HATTAKİ TEHLİKE

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi ile Trabzon Valiliği tarafından yürütülen çalışmada, geçmişte yaralanmalara neden olan kaya düşme olaylarının yaşandığı bölge bilimsel yöntemlerle taranıyor.

Prof. Dr. Hakan Ersoy

Prof. Dr. Hakan Ersoy, manastırın genelinde örnek projeler uygulandığını ancak ulaşım yolunun bugüne kadar adeta "gözden kaçtığını" belirterek, "Burası dünyanın gözü önünde bir bölge, küçücük bir hataya mahal veremeyiz" dedi.

LAZER UÇUŞLARI VE ÜÇ BOYUTLU ANALİZ

Bölgedeki yoğun bitki örtüsü nedeniyle çıplak gözle seçilemeyen riskli bloklar, Lidar (Lazer tarama) uçuşları ile tespit edilecek. Elde edilen verilerle oluşturulacak üç boyutlu modeller sayesinde, bir kaya bloğunun kopması halinde hangi hızla düşeceği, ne kadarlık bir enerji açığa çıkaracağı ve hangi rotayı izleyeceği önceden hesaplanacak.

Yürüyüş yolunun yüksek bir can kaybı riski taşımasa da "sıfır hata" prensibiyle incelendiğini vurgulayan uzmanlar, analiz sonuçlarına göre önlem alacak. Çelik ağ germe, bariyer oluşturma veya mevcut duvarların yükseltilmesi gibi yöntemler, sayısal verilere dayanarak kararlaştırılacak.

Kaynak: İHA

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Laodikeia’nın Kayıp Hazinesi Bulundu: 2 Bin Yıllık Athena Gün Yüzünde! Laodikeia’nın Kayıp Hazinesi Bulundu: 2 Bin Yıllık Athena Gün Yüzünde!
Sirenia İlk Kez İstanbul’da Sahne Alacak Sirenia İlk Kez İstanbul’da Sahne Alacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Gülistan Doku'nun Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada Gülistan'ın Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada
SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı: Gülistan Doku Dosyasında Başsavcı Ebru Cansu'dan Kritik Açıklamalar SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı
Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha