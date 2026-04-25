Sümela’da Gizli Tehlikeye Neşter: Gözden Kaçan 400 Metrelik Hat Mercek Altında

Türkiye’nin en önemli inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’daki tarihi Sümela Manastırı’nda, güvenlik standartları teknolojiyle en üst seviyeye taşınıyor.

Manastırın ana gövdesinde tamamlanan devasa kaya ıslah çalışmalarının ardından, bu kez bugüne kadar kapsamlı bir müdahale yapılmayan 300-400 metrelik yürüyüş ve ulaşım güzergahı için düğmeye basıldı.

GÖZDEN KAÇAN KRİTİK HATTAKİ TEHLİKE

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi ile Trabzon Valiliği tarafından yürütülen çalışmada, geçmişte yaralanmalara neden olan kaya düşme olaylarının yaşandığı bölge bilimsel yöntemlerle taranıyor.

Prof. Dr. Hakan Ersoy, manastırın genelinde örnek projeler uygulandığını ancak ulaşım yolunun bugüne kadar adeta "gözden kaçtığını" belirterek, "Burası dünyanın gözü önünde bir bölge, küçücük bir hataya mahal veremeyiz" dedi.

LAZER UÇUŞLARI VE ÜÇ BOYUTLU ANALİZ

Bölgedeki yoğun bitki örtüsü nedeniyle çıplak gözle seçilemeyen riskli bloklar, Lidar (Lazer tarama) uçuşları ile tespit edilecek. Elde edilen verilerle oluşturulacak üç boyutlu modeller sayesinde, bir kaya bloğunun kopması halinde hangi hızla düşeceği, ne kadarlık bir enerji açığa çıkaracağı ve hangi rotayı izleyeceği önceden hesaplanacak.

Yürüyüş yolunun yüksek bir can kaybı riski taşımasa da "sıfır hata" prensibiyle incelendiğini vurgulayan uzmanlar, analiz sonuçlarına göre önlem alacak. Çelik ağ germe, bariyer oluşturma veya mevcut duvarların yükseltilmesi gibi yöntemler, sayısal verilere dayanarak kararlaştırılacak.

Kaynak: İHA