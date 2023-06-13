90’ların korku serisi ‘Leprechaun’ geri dönüyor

İrlanda Korku Folklorundan İlham Alan 90’ların Ünlü Serisi ‘Leprechaun’ geri dönüyor. Korku sinemasının yükselişi devam ediyor. Son dönemlerde Uyuyan Güzel masalını karanlık bir bakış açısıyla ele alan yeni bir adaptasyon, Winnie the Pooh ve Bambi’ye slasher dokunuşu derken korku filmleri yeni bir boyut kazanmıştı. Şimdi ise Lionsgate uzun soluklu Leprechaun serisini yeni izleyicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Korku ve komedi türlerini bir araya getiren Leprechaun 9. filmi ile izleyicilerinin karşısına çıkacak ve bir tür yeni başlangıç görevi görecek. İrlanda mitolojisinde yer alan Leprikon, genellikle yeşil palto giyip şapka takan ve ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan küçük sakallı adamlar olarak tasvir ediliyor.

Serinin film uyarlaması da katil bir cücenin hikâyesine odaklanıyor. İlk defa 1993 yılında vizyona giren ve Türkçede Kaybolan Hazine ismiyle izleyicilerin karşısına çıkan yapımda Leprikon rolünü Warwick Davis canlandırmıştı.

Davis bu rolünü devam eden altı film boyunca sürdürse de 2014 yılında vizyona giren Leprechaun: Origins ve 2018 çıkışlı Leprechaun Returns filmlerinin kadrosunda yer almamıştı.