Mahsun Kırmızıgül'e açılan film davasında karar

Prestij Meselesi filmi, 90'lı yılların başında Hilmi Topaloğlu'nun kurduğu 'Prestij Müzik' dönemini anlatıyor. Filmde, Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün şöhret yolculuğu konu alınıyor.

FİLMİN İTİBAR ZEDELEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, vizyona giren ‘Prestij Meselesi’ adlı filmde babasının itibarını zedelediği ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül’e ve yapımcı şirkete dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal’ın tedbir talebinin reddine hükmetti.

TEDBİR KARARI VERİLMEYECEK

Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.