36 yıl önce antika fuarından almıştı! Meğer üzerinde bilmeden servet taşıyormuş...

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan sanat tarihçisi Flora Steel, 36 yıl önce bir antika fuarından 20 sterline aldığı broşun gerçek fiyatını YoTube’dan izlediği bir video sayesinde öğrendi. Broşun Victorya dönemine ait olduğunu öğrenen kadın, yıllar önce 20 sterline aldığı parçayı açık artırmada 9.500 sterline sattı.

Sanat Tarihçisi Flora Steel'in İlginç Hikayesi

The New York Times'ın haberine göre; Sanat tarihçisi Flora Steel, tam 36 yıl önce İngiltere'nin Midlands bölgesindeki bir antika fuarında, sadece 20 sterline, gümüş bir broş satın aldı. Bu broş, zamanla Flora'nın favori paltolarından birinin vazgeçilmez aksesuarı haline geldi. Ancak birkaç yıl sonra broşu dolaba kaldıran Flora, uzun bir süre ona dokunmadı.

Ta ki geçen yıl YouTube'da gezinirken, "Antiques Roadshow" adlı televizyon programında tanıtılan bir broşla ilgili habere rastlayana kadar. Videoda sunucu Geoffrey Munn, aynı Viktorya dönemi mimarı ve sanatçısı tarafından tasarlanan diğer broşların eskizlerinin yer aldığı bir sayfa gösterdi ve bu broşları "Viktorya dönemi 19. yüzyıl tasarımının neredeyse kutsal kasesi" olarak nitelendirdi.

9 Bin 500 Sterline Alıcı Buldu

Gerçeği öğrenen Steel, broşu İngiltere, Market Harborough'daki Gildings müzayedesinde açık artırmaya çıkardı. Ve sonuç beklediği gibi oldu. Gümüş, lapis lazuli, malakit ve pembe mercandan oluşan bu özel parça, bir koleksiyoncu tarafından 9.500 sterline satın alındı.