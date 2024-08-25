Ulaştırma Bakanlığı Duyurdu! İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı Duyurdu! İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

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